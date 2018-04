Camisa de Pelé leiloada por ex-atleta Uma relíquia do futebol mundial, a camisa 10 que Pelé usou na partida do Santos contra o Bahia em 1969, quando esteve perto de marcar o milésimo gol no Estádio da Fonte Nova, vai ser leiloada pelo clube para ajudar no tratamento do ex-jogador Jefferson, que atuou na equipe entre 1999 e 2001. O ex-lateral esquerdo Jefferson sofre de uma doença degenerativa do cérebro, a Síndrome de Beceth, que limita seus movimentos. Ele está morando em Brasília para poder se tratar no Hospital Sarah. A camisa do maior jogador de futebol de todos os tempos pertence ao conselheiro do Bahia, Wellington Cerqueira. Um troféu que guarda com carinho há 35 anos, pois ele ganhou de Pelé após a partida na Fonte Nova, que teria se transformado no estádio do milésimo gol se o zagueiro Nildo, do Bahia, não tivesse marcado de forma implacável o rei do futebol, salvando inclusive uma bola chutada pelo Rei do Futebol em cima da linha do goleiro Jurandir. Não é a primeira campanha de arrecadação de dinheiro para Jéfferson. O meia Robert já doou sua camisa para leilão e o clube vendeu mil CDs com o hino do Bahia gravado por Caetano, Bethânia, Gal e Gil para o mesmo objetivo. A torcida organizada Bamor também apoia a campanha divulgando a conta-poupança aberta pela família do jogador (número 51253-1, agência 0873 da Caixa Econômica Federal) durante os jogos do time. O departamento de marketing do Bahia ainda está estudando de que forma a camisa será leiloada e de quanto será o lance inicial. O clube está inclusive recebendo sugestões no seu site (www.eusoubahia.com.br). Embora a doença do jogador seja incurável, o tratamento fisioterápico e medicamentos podem melhorar aumentar sua estimativa de vida. É isso o que os torcedores e a direção do Bahia buscam.