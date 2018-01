Camisa de Pelé pode ser falsa A camisa 10 usada por Pelé na final da Copa de 70 que deverá ser leiloada pela casa Christie?s, da Inglaterra, no mês que vem, pode ser falsa. A peça foi oferecida à Christie?s pelo ex-jogador Roberto Rosato, que disputou a partida e diz ter ganho a camisa das mãos do próprio Pelé ao final do jogo. Mas essa versão está sendo contestada por Mário Jorge Lobo Zagallo, o técnico da equipe campeã em 70. Em entrevista ao jornal O Globo, Zagallo garante que a camisa usada por Pelé no primeiro tempo da final, está em seu poder e que a usada no segundo tempo, ficou com Admildo Chirol, preparador-físico da seleção naquele mundial. A Christie´s classificou a atuação de Pelé no jogo, vencido pelo Brasil por 4 a 1, como "a mais espetacular de todas as Copas do Mundo". Para a loja, a camisa é "uma das peças mais importantes da história do futebol". A expectativa é de que a possa possa atingir lances de até US$ 43 mil.