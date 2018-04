Camisa de Pelé sai por US$ 105 mil Uma relíquia do futebol brasileiro e mundial foi leiloada nesta terça-feira pela famosa casa inglesa Christie?s, em Londres. A camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958, na Suécia, foi arrematada por um colecionador privado, que preferiu não se identificar, pelo preço de US$ 105.600,00 - cerca de 300 mil reais. Pelé tinha 17 anos quando disputou sua primeira Copa, em 1958. Mas foi fundamental para a conquista do primeiro dos cinco títulos mundiais do Brasil, criando o mito da camisa 10 - o número que ele usou na ocasião e, depois, pelo resto da vida. Tanto que, na final contra a Suécia, marcou dois gols na vitória por 5 a 2. A curiosidade é que na final da Copa de 1958 o Brasil não usou a tradicional camisa amarela. Como essa era a cor principal da seleção da casa, os brasileiros foram obrigados a jogar de azul. E isso torna essa peça leiloada nesta terça-feira ainda mais especial. Mas, mesmo assim, a camisa de 1958 não bateu o valor conseguido pela camisa que Pelé usou na final da Copa de 70, quando o Brasil conquistou o tricampeonato mundial. Leiloada em 2002, a peça foi arrematada por US$ 283 mil. História - A camisa leiloada nesta terça-feira pertencia ao Museu de Esportes Edvaldo Alves de Santa Rosa, nome do ex-jogador Dida, que fica em Maceió. A iniciativa de leiloar a peça foi para arrecadar fundos para manter o local. Depois da final de 58, Pelé deu a camisa de presente ao amigo Dida, que, por sua vez, a entregou aos seus familiares antes de morrer. E eles doaram a relíquia para o Museu que leva o nome de Dida, em Maceió.