Camisa de Pelé será leiloada amanhã A camisa utilizada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1970, quando o Brasil conquistou o tricampeonato mundial, será leiloada nesta quarta-feira, em Londres, em um dos eventos mais aguardados pela Christie?s, a maior casa de leilões do mundo. Esta camisa de Pelé está sendo considerada pela Christie?s como um dos artigos mais valiosos da história do futebol e atraiu o interesse de milionários de todo o mundo. Por isso, ninguém em Londres se arrisca a especular sobre o valor final da peça. "O lance inicial será de cerca de R$ 35 mil, mas no passado já realizamos leilões de camisas da equipe britânica que venceu a Copa de 1966 e o valor de cada um dos produtos chegou perto de R$ 300 mil. No caso de Pelé, não temos idéia do que poderá ocorrer, principalmente diante do grande interesse que compradores têm mostrado nos últimos dias", afirmou um assessor da Christie?s. A camisa que será leiloada pertence ao ex-jogador italiano Roberto Rosato, que em 1970 jogou contra o Brasil na decisão da Copa e trocou a sua camisa com Pelé no final da partida. Desde domingo, a peça está sendo exibida na sede da Christie?s, em Londres. "Talvez os jogadores que atuarem na Copa deste ano pensarão duas vezes em fazer a tradicional troca de camisas ao final das partidas de futebol", ironizou um especialista em leilões da Christie?s. A camisa de Pelé é a principal peça de 267 itens relacionados ao futebol que serão leiloados nesta quarta-feira na Christie?s. A maioria dos objetos são camisas de seleções utilizadas em jogos internacionais desde 1930, como a da antiga seleção da União Soviética e a da seleção holandesa que venceu a Eurocopa de 1988. Um dos lotes do leilão desta quarta-feira tem uma camisa da seleção brasileira de 1986, que apesar de não ter sido utilizada por nenhum jogador, está sendo avaliada em R$ 1 mil.