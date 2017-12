Camisa de Pelé vendida por U$ 200 mil Um "colecionador privado", cuja identidade e nacionalidade não foram reveladas pela casa de leilões Christie´s, arrebatou nesta quarta-feira, por 140 mil libras esterlinas (cerca de US$ 200 mil) a camisa usada por Pelé no segundo tempo da final contra a Itália, na Copa do Mundo de 1970, no México. O valor surpreendeu a própria Christie´s, que estimava que o lance vencedor ficaria em torno de 50 mil libras esterlinas. Trata-se de um recorde histórico em se tratando de uma camiseta de futebol. O valor mais alto alcançado até hoje tinha sido pela camiseta usada pelo jogador inglês Geoff Hurst, na final da copa de 1966, vendida por cerca de US$ 130 mil. "Esse preço excepcional alcançado pela camisa de Pelé é um reflexo de sua fama internacional e o reconhecimento do fato de ele ter sido um dos maiores atletas do século vinte", disse o especialista em artigos esporticos da Christie´s, David Convery. Segundo ele, apenas uma outra camiseta, a usada pelo jogador inglês Booby Moore na final da copa de 1966 teria alguma chance de quebrar o recorde de Pelé. Mas o paradeiro dessa camiseta é desconhecido. O leilão atraiu uma enorme curiosidade na público britânico, inclusive com a cobertura dos principais jornais e emissoras de televisão do país. A disputa pela camisa de Pelé, que pertencia ao ex-jogador italiano Roberto Rosato, foi acirrada, com os lances começando a partir de 20 mil libras. A pessoa que venceu o leilão fez os seus lances por telefone. Na verdade, ele teve que desembolsar no total cerca de US$ 220 mil, por causa dos impostos. JOSIMAR: US$ 450 - O interesse por artigos esportivos de valor histórico é cada vez maior, segundo o porta-voz da Christie´s, Rik Pike. O primeiro leilão desse tipo, realizado em 1989 em Glasgow, arrebatou no total apenas 50 mil libras esterlinas. No leilão desta quarta-feira, foram leiloados 277 objetos, entre eles bonés, medalhas, bolas e até folhetos de divulgação de eventos esportivos. Para se ter uma idéia, um boné comemorativo de um jogo da seleção do País de Gales contra a Escócia, em 1912, foi vendido a US$ 1.500. Camisetas oficiais não usadas em jogos realizados há cerca de dez anos, foram arrebatas por US$ 1.000. A camiseta de Pelé não foi a única da seleção brasileira leiloada hoje na capital britânica. Uma outra, usada pelo ex-lateral direito Josimar, durante um jogo contra no estádio de Wembley em 1987, foi leiloada por cerca de US$ 450 .