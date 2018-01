Camisa do Brasil é a mais cobiçada pelas mulheres A camisa amarelinha da seleção brasileira parece fascinar as mulheres. Foi isso o que revelou uma pesquisa da empresa Innofact, com sede em Berlim. O uniforme do Brasil ficou em primeiro lugar na preferência das entrevistadas, com 57,9%. Participaram da pesquisa 496 mulheres, que responderam uma pergunta sobre qual equipe elas gostariam de trocar a camisa no Mundial. Elas poderiam dar várias opções por ordem de preferência. Atrás do Brasil ficaram a Alemanha, segunda, e Itália, terceira colocada. A Inglaterra, do inglês David Beckham, aparece em quarto lugar. A França foi a quinta e a Argentina ficou na sexta posição. A Copa do Mundo da Alemanha começa no dia 9 de junho. Já o Brasil só estréia na competição no dia 13, contra a Croácia.