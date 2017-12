Camisa do goleiro Manga vai a leilão Uma camisa autografada pelos atuais goleiros do Santos foi dada ao ex-goleiro Manga para ser leiloada pela internet. O ex-jogador está internado na Santa Casa de Santos, onde faz três sessões semanais de hemodiálise, além de tratamento de outros problemas de saúde. Quem estiver interessado pode enviar seu lance pelo e-mail manga-sfc@iron.com.br até segunda-feira, dia 1º. Fábio Costa abriu o leilão, com R$ 700,00, que passou a ser o lance mínimo. Outra forma de ajudar Agenor Gomes, o Manga, é fazer depósito em sua conta corrente, no Banespa (agência 002, conta 0102735-9). Os goleiros santistas visitaram Manga na sexta-feira.