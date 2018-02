Camisa do Milan traz referência de 'maior vencedor do mundo'

A partir deste domingo, uma frase bordada na camisa dos jogadores do Milan lembrará a seus adversários, que após conquistar seu quarto campeonato mundial de clubes, passou a ser a equipe com mais títulos internacionais do mundo. A nova camisa, com a frase "o clube mais premiado do mundo" bordada em dourado sob o escudo, será estreada no clássico deste domingo contra a histórica rival Inter de Milão. O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, disse ainda que a frase aparecerá também em todos os documentos oficiais do clube. Após a conquista do Mundial de Clubes da Fifa, em Yokohama (Japão), a sala de troféus da equipe italiana passou a contar com 18 títulos internacionais, superando a do Boca Juniors, por coincidência seu rival na final do torneio intercontinental. O Milan conquistou sete Ligas dos Campeões (antigamente conhecida como Copa dos Campeões), em 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007; quatro mundiais de clubes (antigamente conhecido como Mundial Interclubes), em 1969, 1989, 1990 e 2007; cinco vezes a Supercopa da Europa, em 1989, 1990, 1994, 2003 e 2007, e duas vezes a Recopa Européia, em 1968 e 1973. Na sala de troféus do clube falta, no entanto, uma Copa da Uefa. O Milan também não é o clube com mais títulos do Campeonato Italiano, que já venceu 17 vezes, sendo superado pela Juventus, que possui 27 conquistas.