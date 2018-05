Camisa que Pelé usou no aniversário de 28 anos será leiloada dia 30

SÃO PAULO - A camisa do Santos que Pelé usou no dia em que completou 28 anos será leiloada no próximo dia 30 pela Milan Leilões. Naquele dia 23 de outubro de 1968, o Rei do Futebol fez um dos gols da vitória por 3 a 1 sobre o Inter, em Porto Alegre. Toninho e Edu também marcaram para o clube da Vila Belmiro.

Pelé autografou a camisa que será leiloada em breve. A partida foi válida pela primeira fase do torneio Roberto Gomes Pedrosa, que precedeu o Campeonato Brasileiro. O Santos se sagrou campeão da competição ao superar no quadrangular final o próprio Inter, além de Palmeiras e Vasco.