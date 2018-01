Camisa vira briga no Parque São Jorge Um time com Bobô, Valdson, Rodrigo e Piá não pode valer o mesmo com Tevez, Vágner Love, Carlos Alberto e Sebastian Dominguez. O raciocínio frio e capitalista pode fazer com que o Corinthians comece o Paulista com a camisa limpa, sem patrocínio. A MSI não quer renovar seu contrato com a Pepsi e com a Siemens pelos valores que as empresas estão oferecendo. Mesmo tendo de enfrentar Carla, neta do presidente Alberto Dualib e intermediária dos atuais patrocinadores. "Estou sabendo dessa briga interna. O clube inteiro está sabendo. Será uma pena ver a camisa branca sem patrocínio. Justo eu que lutei tanto para o Corinthians começar a explorar aquele espaço nobre", desabafa o ex-presidente Valdemar Pires, que trouxe a Bombril para a camiseta corintiana em 1982. O clube ganhou cerca de R$ 200 mil atuais por duas partidas finais do Campeonato Paulista contra o São Paulo. "Nós fomos campeões e ganhamos um bom dinheiro em uma fonte até então inexplorada." Só que os tempos são outros. O iraniano Kia Joorabchian resolveu começar a lucrar sobre os investimentos gastos nas contratações milionárias que a empresa está fazendo para o Corinthians. Pepsi e Siemens juntas pagam rendem cerca de R$ 12 milhões por ano - a fábrica de refrigerante R$ 9 milhões e a Siemens, R$ 3 milhões. Os contratos terminaram. As empresas tinham certeza de que renovariam. Tanto que ofereceram apenas a correção cambial. Apostaram que com Carla Dualib conduzindo as negociações não haveriam dificuldades. Só que o iraniano quer um aumento substancial ou não haverá acordo. Não importa a presença de Carla. O raciocínio é simples: com o milionário time que está montando, com a presença de jogadores importantes argentinos, Kia buscará patrocínios de outras multinacionais que investem pesado na América Latina. O presidente Alberto Dualib resolveu não interferir e deixar que Kia resolva tudo envolvendo o futebol. Não quer começar uma crise agora que MSI já deu o dinheiro que solucionou parte importante da dívida que o clube acumulava na área social. E ainda está formando um grande time como prometera para os conselheiros. A firme postura de Kia acaba com uma situação que incomodava a oposição. O fato de Carla Dualib centralizar o patrocínio vem sendo duramente fustigado há tempos. Por ironia, a parceria que o seu avô conseguiu trazer para o clube travou a sua ação. Kia só não tem como mexer com a Nike. A empresa pagou R$ 15 milhões em janeiro de 2004 por um contrato até o final de 2006. Mas a Nike que se prepare que o aumento também será grande se quiser continuar como fornecedora do material esportivo do Corinthians. Essa é apenas a primeira atitude da MSI em relação a valorizar tudo o que estiver envolvendo o nome Corinthians. Há vários pontos que serão estudados. A transmissão das partidas do clube deverá ser analisada por especialistas. Em um primeiro momento, Kia Joorabchian jurou que não faz parte dos seus planos criar um canal específico para transmitir as partidas do Corinthians. Afirmar isso seria comprar uma briga importante com a Globo. Quando o iraniano negou estar pensando em formar um canal foi no início da parceria. Mas conselheiros corintianos acreditam que o televisionamento faz parte sim dos planos da MSI. Se não criar um canal específico deverá lutar para negociar os jogos do Corinthians à parte, receber mais do que as outras equipes brasileiras sem estrelas. Isso deverá acontecer apenas a partir de 2008, quando o contrato de exclusividade da Rede Globo com o Clube dos 13 terá de ser renovado. Kia quer lucrar o máximo que puder com o Corinthians nos dez anos que durar a parceria. A compra e venda de atletas será apenas um item importante. Os futuros patrocinadores estão avisados.