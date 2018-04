Camisas de clubes são liberadas em jogo do Brasil no Morumbi

Os organizadores do jogo entre Brasil e Uruguai resolveram liberar a entrada de torcedores com camisas de time de futebol no Estádio do Morumbi, na quarta-feira, quando acontece o confronto válido pelas Eliminatórias. Só quem estiver vestindo material de torcida organizada será barrado. Mas a recomendação para que se dê preferência à camisa da seleção brasileira foi mantida. Veja também: Dunga não teme 'bandeiradas' da torcida no Morumbi Crônica do jogo: Peru 1 x 1 Brasil Juan leva os aplausos após empate do Brasil no Peru Classificação Calendário / Resultados "Não vamos impedir ninguém de entrar com o uniforme do Corinthians, do Palmeiras ou do Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo", disse Virgílio Elísio, diretor da CBF encarregado da organização da partida no Morumbi. "Mas a gente recomenda que o torcedor evite usar camisas de clube e que prefira usar uma da seleção", emendou Paulo Castilho, procurador do Ministério Público, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol. A preocupação da segurança é com possíveis conflitos entre torcedores de diferentes equipes. "Sem a identificação pela camisa, a chance de acontecer algum problema é bem menor", admitiu o Coronel Brandão, da Polícia Militar. O esquema de segurança para quarta-feira é o maior já feito para uma partida de futebol em São Paulo. A preocupação é justificável: este será o primeiro jogo internacional no Brasil depois da confirmação do País como sede da Copa do Mundo de 2014. "Sem dúvida, nossa responsabilidade aumentou", revelou o Coronel Castello Branco, responsável pela segurança da seleção brasileira. Serão 420 policiais militares dentro do Morumbi, mil em torno do estádio e outros dois mil espalhados no restante da cidade, em locais estratégicos, como corredores de ônibus e estações do metrô. A Prefeitura de São Paulo também se mobilizou. Serão 1.570 funcionários de 20 subprefeituras, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da Guarda Civil Metropolitana (GCM), da Eletropaulo e da Sabesp participando de ações antes, durante e depois da partida. Esse trabalho terá início às 22 horas de terça-feira e vai até às 3 horas da madrugada de quinta. Haverá, inclusive, plantão para a limpeza de entulhos e até para impedir pichações nas cercanias do estádio. Mas o que mais vem despertando a atenção dos organizadores é a ação dos cambistas. Serão 50 policiais à paisana nas cercanias do estádio, a partir desta terça-feira, atrás dos cambistas. Quem for detido será levado ao Jecrim (Juizado Especial Criminal), localizado dentro do próprio Morumbi. "O cambista será autuado por crime contra a economia popular", prometeu Paulo Castilho, do Ministério Público. A ação dos ambulantes também será combatido por policiais militares, da Guarda Civil Metropolitana e por fiscais da prefeitura num raio de até 5km do estádio. Transporte Com relação ao trânsito, a CET montou um esquema especial, semelhante ao utilizado no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, mês passado, em Interlagos. Cerca de 250 agentes farão o monitoramento das vias que dão acesso ao Morumbi. Após a partida, a SPTrans terá 100 ônibus com destino à Praça Ramos saindo da Avenida João Jorge Saad (em frente ao estádio). A via terá mão única em direção à Avenida Francisco Morato. Haverá ainda bolsões de táxis nas avenidas João Jorge Saad, Padre Lebret e Giovanni Gronchi.