Camisas de Ronaldo têm venda recorde O fenômeno Ronaldinho está mais forte do que nunca. A camisa do Real Madrid sempre foi uma das mais vendidas no mundo. O preço é alto ? (cerca de R$ 288). Antes da chegada do brasileiro, o clube negociava 80 mil camisas em média por temporada. Mesmo com estrelas como Zidane, Figo e Raul. Com a contratação do brasileiro o salto de vendas é impressionante. O ritmo de vendas da Adidas aponta que o número chegará a 800 mil camisas no no final do Campeonato Espanhol. Leia mais no Jornal da Tarde