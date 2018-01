Camoranesi diz que Itália sempre se sentiu entre favoritas O meio-campo Mauro Camoranesi afirmou, nesta sexta-feira, que os jogadores da Itália se achavam incluídos no grupo de favoritos ao título da Copa desde o início da competição. "Os favoritos eram Brasil, Alemanha e Argentina, mas nós nos sentíamos dentro desse grupo porque temos jogadores com experiência em jogos importantes", disse o meia da Juventus. Camoranesi afirmou ainda que a Itália demonstrou ser "uma equipe muito sólida e de muita coragem". E acrescentou: "Conhecemos nossos limites e nossas virtudes. A final contra a França será um jogo muito complicado, mas acho que temos grandes chances de vencer", assegurou. Apesar de ter nascido na cidade argentina de Tandil, e de ter sido revelado pela equipe local do Banfield, Camoranesi optou pela cidadania italiana. Ele foi convocado para defender a seleção italiana, pela primeira vez, em 2003 - um ano depois de conquistar o título da Série A com a Juventus. Itália e França farão a final da Copa da Alemanha no próximo domingo, em Berlim, às 15 horas (horário de Brasília).