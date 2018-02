Camp Nou tem pior público da temporada O estádio do Barcelona, o Camp Nou, registrou nesta terça-feira, no clássico catalão contra o Espanyol, o pior público da temporada, com ?apenas? 49.285 espectadores. Os comentaristas têm algumas explicações para o ?fenômeno?. Primeiro, lembram o fato de o jogo ter sido transmitido pela TV. Em seguida, argumentam que o torcedor deve ter fugido do frio já que a temperatura dos últimos dias na região tem sido muito baixa. O jogo terminou empatado por 0 a 0. Até então, o pior público do Barça em casa, nesta temporada, havia acontecido na partida contra o Levante, dia 21 de dezembro, que teve público de 51.368 pagantes. O jogo contra o Racing, no dia 22 de janeiro, era até então o segundo pior público do Barça. Naquele dia, 67.043 torcedores compareceram ao Camp Nou.