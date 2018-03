Campanha da Nike premia "futebol moleque" A Nike lançou nesta segunda-feira no Brasil sua nova campanha de marketing, que valoriza o ?futebol moleque? brasileiro. Para iniciar a campanha, a empresa entregou troféus para jogadores que fizeram lances que mais representaram a criatividade no futebol nas cinco Copas vencidas pelo Brasil: Pelé, em 1958 e 1970; Garrincha, em 1962; Branco, em 1994; e Ronaldinho Gaúcho, em 2002. Robinho ganhou prêmio como o jogador que representa o ?futebol moleque?. A campanha entra no ar nesta quarta na TV. O filme principal mostra jogadores das seleções de Brasil e Portugal se preparando para entrar em campo, quando Figo pega uma bola, passa por baixo das pernas de Ronaldo, provoca o brasileiro, e inicia uma batalha de dribles e jogadas espetaculares por todos os cantos do estádio. Também faz parte da campanha o torneio Peneira 90, que buscará encontrar garotos habilidosos em São Paulo e no Rio de Janeiro, e que virou um programete de 90 segundos que será exibido a partir de quinta-feira, na MTV.