Campanha do Ituano no Estadual surpreende até Juninho Paulista

SÃO PAULO - A um empate do título do Campeonato Paulista, o Ituano agora vê agora como possível uma conquista que antes sequer era cogitada. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Pacaembu, pela primeira partida da final, o gestor do clube do interior, Juninho Paulista, admitiu que no começo da preparação não era esperado chegar tão longe.

Na campanha, o Ituano se notabilizou por derrubar os favoritos. Na primeira fase, venceu o São Paulo no Morumbi e desclassificou o Corinthians dentro do seu grupo. Já nas quartas de final foi a vez da equipe de melhor campanha do interior, o Botafogo, ser eliminado em Ribeirão Preto nos pênaltis. Depois, o Palmeiras perdeu no Pacaembu lotado na semifinal. Neste domingo, a vítima foi o Santos.

"Acreditamos no trabalho conforme ele vai se desenvolvendo. Vimos que era possível na fase de classificação e procuramos manter a confiança. Jogamos com o coração na ponta da chuteira e isso faz a diferença", disse Juninho, gestor do Ituano há cinco anos. Quando assumiu, precisou reformular o clube e em 2014 começa a obter os resultados do trabalho, principalmente porque a campanha no Paulistão garantiu ao time a classificação para a Série D e a chance de ter calendário no segundo semestre.

Para a competição nacional o gestor afirmou que pretende manter a base do elenco que disputou o Estadual. Seis jogadores do grupo foram formados nas próprias categorias de base do clube e subiram ao time principal junto com o técnico Doriva, que também está no Ituano desde 2009 e antes trabalhou com os garotos.