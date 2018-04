Campanha do Santos não empolga torcida O Santos é um dos favoritos para a conquista do título brasileiro deste ano, mas o torcedor santista parece não estar muito empolgado com a campanha. Pelo menos não tem comparecido ao estádio na quantidade que o técnico Vanderlei Luxemburgo gostaria de ver e nem formou o clima de vencedor. Por isso, o treinador tem lembrado que "o campeonato é de pontos corridos e não vai ter o jogo decisivo que o torcedor parece estar esperando". Luxemburgo quer ver o preto e branco da bandeira santista cobrindo a cidade, repetindo o que os mineiros fizeram no ano passado com as cores do Cruzeiro e os curitibanos fazem com as do Atlético-PR. "A cidade precisa abraçar o time do Santos, ficar preta e branca", disse ele, comentando que "em Curitiba, só se fala no Atlético, o estádio lota e os ingressos são vendidos todos antecipadamente". Ele quer ver "o torcedor respirando esse clima de decisão", que vai se arrastar enquanto seu time não abrir uma boa vantagem sobre os adversários diretos na luta pelo título. Na última partida disputada na Vila Belmiro, 11 mil torcedores compareceram, o que o treinador acha pouco numa fase decisiva como essa que o campeonato está entrando. "Nossa torcida parece que está esperando o jogo decisivo, que não haverá. O que existe é que todas as partidas são decisivas e é importante que nessa reta final os santistas não deixem um espaçozinho vazio para ninguém na arquibancada da Vila Belmiro". Luxemburgo comenta que há uma cultura do torcedor brasileiro de não dar muita importância para os jogos distantes da final, já que até o ano retrasado a disputa ia afunilando com a classificação dos times que passavam as várias fases para chegar à decisão do título. Como num campeonato de pontos corridos isso não acontece, ele considera decisivo o jogo conta o Vitória, domingo passado na Vila Belmiro. "Era uma partida para a Vila ficar lotada e o público foi muito menor que a capacidade do estádio". Para aproximar mais o torcedor do time, ele está realizando o coletivo da véspera dos jogos em casa na Vila Belmiro, com os portões abertos. Isso compensa em parte a elevação da altura do muro do CT Rei Pelé, que agora impede as pessoas de subirem nas bicicletas para assistir às atividades dos jogadores. "É preciso que haja uma sintonia entre o torcedor, que é o nosso centroavante, com o elenco", comentou o treinador, convocando mais uma vez a torcida a empurrar o time para a conquista do título. Artilheiro - Robinho não esconde que pretende ser o artilheiro do campeonato, mas faz questão de ressaltar que a prioridade não é essa. "Meu objetivo principal é conquistar mais um título brasileiro e se ele vier comigo em primeiro lugar na artilharia, vai ser muito melhor". Nega que esteja sendo "fominha" e ressalta que tem ajudado a atrapalhar a saída de bola do adversário, tem desarmado jogadores e dado passes importantes para os gols do time. "O importante é que os gols saiam e a equipe vença. Pode ser até do Mauro, que está bom". Ele tem se dado bem com Deivid, o centroavante da equipe, e a convivência dos dois é longa. Robinho se lembra de que, quando Deivid começou no profissional, ele era gandula. "É muito bom estar jogando ao lado dele", comentou o atacante santista, que não esconde a satisfação com essa nova fase de goleador. Tanta que comemorou domingo passado um de seus gols com o soco no ar, marca registrada de Pelé, o rei do futebol. "Não imitei o Pelé. Aquela comemoração surgiu na hora e não estamos ensaiando comemorações para os próximos gols. Elas saem de improviso, no meio da alegria".