Campanha do União agrada dirigentes Para os dirigentes do União São João, o time termina o Campeonato Paulista 2001 com saldo positivo. Afinal, o time não está ameaçado pelo rebaixamento e lutou até a penúltima rodada para brigar pela classificação às semifinais. "Fizemos uma boa campanha no Paulista. Protagonizamos grandes partidas e revelamos atletas de alto nível. Pelo menos alcançamos um de nossos objetivos", afirma o presidente José Mário Pavan, que lamentava o fato de sua equipe não ter conseguido um resultado melhor diante do Corinthians, no domingo, no Pacaembu. Com 20 pontos e ocupando a 10ª colocação, o objetivo do União São João é conquistar os três pontos na próxima partida diante do Palmeiras. "Queremos terminar entre os sete. Assim ficará bom", afirma o técnico Celinho. Nesta segunda-feira todos estão de folga e retornam ao trabalho na terça-feira pela manhã. De todos os jogadores da equipe, a única dúvida é o volante Fabrício Sousa. Ele foi expulso diante do Guarani e cumpriu um jogo na última partida, mas foi indiciado pelo Tribunal de Justiça Desportiva e pode pegar mais uma partida de suspensão.