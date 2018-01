Campanha no Canindé reforça favoritismo da Portuguesa Se a volta para a elite paulista está bem próxima para a Portuguesa, os números do time do Canindé em seu estádio animam ainda mais o torcedor. Sob seus domínios, o time do técnico Vágner Benazzi tem o excelente aproveitamento de 86,6%. Na atual temporada, em 11 jogos disputados na capital paulista, a Portuguesa venceu oito, sendo três de goleada, empatou duas vezes e perdeu apenas uma vez - para o Atlético Sorocaba, por 2 a 0. Nos jogos em casa, o ataque da líder do Grupo 2, com sete pontos, marcou 28 gols e sofreu apenas dez, com um saldo positivo de 18. Nas três rodadas restantes da fase semifinal, a Portuguesa jogará duas vezes em casa e precisa apenas de uma vitória contra Guarani ou Bandeirante (na última rodada) para confirmar sua volta à elite paulista. Neste meio enfrentará o São José, no Vale do Paraíba. O Guarani é o próximo adversário da Lusa, no sábado, às 20 horas, no Canindé, pela quarta rodada da fase semifinal. O time campineiro é o terceiro colocado do Grupo 2 com três pontos, atrás do São José, que tem quatro pontos, e a frente do Bandeirante, com apenas um ponto. Com relação ao time, o volante Marcos Paulo e o meia Preto estão suspensos e devem ser substituídos, respectivamente, por Erick e Rivaldo.