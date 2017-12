Campanha tenta evitar fumo nos estádios durante a Copa A Fifa e o Comitê Organizador da Copa do Mundo vão promover uma campanha intensiva para evitar o fumo dentro dos estádios durante os 64 jogos da competição. Os dizeres "Nicht Rauchen, bitte" ("Não fume, por favor") serão espalhados em cartazes e folhetos entregues aos torcedores, e também estarão presentes em anúncios nos alto-falantes. O secretário-geral da Fifa, Urs Linsi, enviou carta à ministra da Saúde da Alemanha, Ulla Schmidt, com detalhes sobre a campanha. Oficialmente, o cigarro está liberado, já que não há leis na Alemanha que impeçam o fumo em locais públicos abertos. O objetivo da entidade, no entanto, é "manter o consumo de nicotina longe da festa do futebol", diz a carta. Pra ampliar seu alcance, a campanha tem a participação do meia Michael Ballack, capitão da seleção da Alemanha.