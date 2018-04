Campeã antecipada, Juventus encerra Campeonato Italiano perdendo

GÊNOVA - Campeã antecipada, a Juventus encerrou sua participação no Campeonato Italiano com derrota. Jogando em Gênova, no único jogo deste sábado pela 38ª e última rodada, a equipe de Turim perdeu para a Sampdoria por 3 a 2, mas o resultado negativo não abalou a ótima campanha que fez na temporada.

A Juventus, que já tinha conquistado o bicampeonato italiano no dia 5 de maio, quando ainda faltavam três rodadas para o final, terminou a competição com 87 pontos. Já a Sampdoria, ao carimbar a faixa da campeã neste sábado, chegou aos 42 pontos e aparece apenas na 14ª colocação.

No jogo deste sábado, a Juventus saiu na frente com Quagliarella aos 25 minutos, mas a Sampdoria empatou ainda no primeiro tempo: o atacante brasileiro Eder marcou de pênalti aos 31. Já na segunda etapa, De Silvestri, aos 12, e Icardi, aos 30, viraram para os donos da casa. Depois, Giaccherini descontou nos acréscimos, sem evitar, porém, a derrota da campeã na última rodada.

Neste domingo, acontecem os outros nove jogos da última rodada do Campeonato Italiano: Atalanta x Chievo, Bologna x Genoa, Roma x Napoli, Cagliari x Lazio, Inter de Milão x Udinese, Palermo x Parma, Pescara x Fiorentina, Siena x Milan e Torino x Catania.