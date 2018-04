Campeã da Euro-04, Grécia decepciona Pelo Grupo 2, a Grécia parece ter gasto todas suas forças para conquistar a Eurocopa em cima dos portugueses no primeiro semestre. Depois disso, teve campanha pífia na Olimpíada de Atenas e, neste sábado, em sua estréia nas Eliminatórias, foi superada, 2 a 1, pela Albânia, em Tirana. Murati e Aliaj fizeram os gols da seleção local e Giannakopoulos marcou o único dos gregos. Na mesma chave onde a Grécia decepcionou em sua primeira partida, a Turquia, terceira colocada no último Mundial, ficou apenas no empate jogando em casa contra a Geórgia: 1 a 1, mesmo resultado de Dinamarca e Ucrânia.