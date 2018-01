Campeã, Gaviões ataca Citadini A diretoria da Gaviões da Fiel aproveitou as comemorações pelo título de campeã do carnaval de São Paulo, para atacar o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini. ?Este título é para você Citadini?, ironizaram os dirigentes da escola assim que o resultado final foi anunciado. O dirigente teria dito que não torceria pela escola. Já na quadra da Gaviões, para onde centenas de torcedores se dirigiram logo depois da apuração, outros dirigentes provocaram o cartola. ?Muito obrigado por você torcer contra, seu pé-frio?, gritavam os diretores da Gaviões. A torcida cobra de Citadini a contratação de reforços para a equipe. Também exige da Hicks Muse - a parceira do Corinthians - a construção de um estádio. Com o enredo ?Xeque Mate?, a Gaviões da Fiel sagrou-se campeão do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo, com 200 pontos. Neste momento, no início da tarde, centenas de pessoas comemoram na quadra.