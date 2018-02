Campeã, seleção sub-20 retorna na noite desta segunda-feira Os jogadores da seleção brasileira sub-20, que no domingo conquistaram o título do Sul-Americano e garantiram vaga à Olimpíada de Pequim, em 2008, retornarão na noite desta segunda-feira ao Brasil. O grupo deve deixar a cidade de Assunção, que foi sede da competição, por volta das 19 horas. Parte do elenco desembarcará em São Paulo, às 20h50, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O restante dos jogadores irá para o Rio de Janeiro. A previsão é de que eles cheguem à capital carioca por volta das 22 horas, no Aeroporto Tom Jobim. O elenco festejou bastante a vitória sobre a Colômbia, por 2 a 0, uma vez que o grupo recebeu muitas críticas por causa do fraco futebol apresentado no início do hexagonal. "Os atletas mostraram que têm potencial para superar as dificuldades. Crescemos ao longo da competição", contou o técnico Nelson Rodrigues. Para o volante Lucas, do Grêmio, um dos destaques ao lado do atacante Alexandre Pato, do Inter, a união foi fundamental para a conquista. "Fizemos um pacto para conseguir as vitórias", explicou Lucas. "O grupo se superou em campo e provocou que tem condições de representar o País." A conquista no Paraguai foi a nona do Brasil no Sul-Americano. Além de disputar a Olimpíada, os brasileiros também garantiram uma das vagas para o Mundial da categoria, que acontecerá no Canadá, entre junho e julho - os outros que carimbaram o passaporte foram Argentina (que também irá para Pequim), Uruguai e Chile.