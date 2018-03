Campeão, Alex Ferguson é eleito o melhor técnico do país

O escocês Alex Ferguson, que conquistou seu décimo título do Campeonato Inglês pelo Manchester United no último fim de semana, foi eleito melhor treinador da temporada pela associação de técnicos da Inglaterra. O técnico, de 66 anos, está à frente do clube de Old Trafford desde 6 de novembro de 1986. Ainda nesta temporada, ele terá a chance de conquistar sua segunda Liga dos Campeões pelo clube - a final com o Chelsea acontece no próximo dia 21. "É uma grande honra ser escolhido pelos meus companheiros para receber este prêmio. Estou muito orgulhoso", comentou Ferguson. O escocês, que recebeu a distinção das mãos do italiano Fabio Capello, atual técnico da Inglaterra, também levou o prêmio em 1999, quando levou a equipe ao Campeonato Inglês, à Liga dos Campeões, à Copa da Inglaterra e à Copa Intercontinental, este último título derrotando o Palmeiras. Ao falar sobre a final da competição européia desta temporada, o escocês garantiu ter transmitido confiança aos seus comandados. "Espero que meus jogadores tenham a habilidade e a confiança para dar o máximo de si", disse.