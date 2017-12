Campeão argentino sairá na 5.ª feira Os jogos entre Vélez Sarsfield x Racing e River Plate x Rosario Central, que vão decidir o título do Torneio Apertura - Primeiro Turno do Campeonato Argentino - , serão disputados quinta-feira. O anúncio foi feito pela Associação de Futebol Argentino (AFA). A última rodada do torneio, prevista para o último domingo, foi adiada por causa dos problemas sociais e políticos enfrentados pelo país. Uma vitória garante ao Racing um título que não é conquistado desde 1966. O River precisa derrotar o Rosario e torcer para que o Racing não vença o Vélez Sarsfield.