Campeão brasileiro, Leandro Pereira é confirmado pelo Sport

Campeão brasileiro no ano passado, Leandro Pereira não fazia parte dos planos do técnico Eduardo Baptista para 2017. Liberado pelo Palmeiras, ele foi anunciado nesta sexta-feira como reforço do Sport. O atacante já estava treinando em Recife há uma semana, mas a diretoria demorou a confirmá-la à espera de todos os trâmites burocráticos.

A negociação envolveu três clubes, uma vez que ele pertence ao Club Brugge, da Bélgica, que o havia emprestado ao Palmeiras. O contrato com o time paulista foi repassado ao Sport, que vai ficar com ele até junho do ano que vem.

"O Leandro Pereira é um jogador de ponta. Um atleta de qualidade técnica indiscutível. Temos certeza de que ele chega para agregar muito ao nosso elenco. Estamos confiantes de que ele será muito feliz vestindo a camisa do Sport", analisou Alexandre Faria, executivo de futebol do Sport.

Até aqui, a diretoria pernambucana já anunciou as chegadas de Leandro Pereira, do lateral-direito Raul Prata, que estava no Botafogo-SP, e do atacante Marquinhos, emprestado pelo Inter.

O grande trunfo do Sport para 2017, porém, é ter mantido a base que foi bem em 2016. Seguem no clube o meia Diego Souza, convocado por Tite para a seleção brasileira, o volante Rithely, que chegou a receber propostas do Atlético-MG e do Corinthians, e o lateral-direito Gabriel Xavier, que era desejado pelo Palmeiras.