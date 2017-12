Campeão brasileiro pode sair hoje O campeão brasileiro pode sair neste domingo. Na penúltima rodada do campeonato, todos os times entram em campo no mesmo horário, 16 horas (de Brasília), e o Corinthians tem chances de ficar com o título antecipado. Para isso, precisa vencer a Ponte Preta, no Morumbi, e torcer para um tropeço do Inter, que recebe o Palmeiras no Beira-Rio. O Corinthians lidera o campeonato, com 3 pontos de vantagem para o Inter, que está em segundo lugar. Apenas os dois ainda estão na disputa do título e o clube gaúcho quer levar essa definição para a última rodada, no próximo domingo - para isso, basta fazer sua parte e vencer o Palmeiras. Enquanto Corinthians e Inter brigam pelo título, seus adversários deste domingo também têm objetivos importantes. Para o Palmeiras, uma vitória o coloca bem perto da vaga na Libertadores. E para a Ponte Preta, somar 3 pontos significa acabar com a possibilidade de rebaixamento. Mas a rodada deste domingo tem outros 9 jogos. E, apesar de não estarem ligados ao título, eles podem definir os rebaixados e os classificados para a Libertadores. Goiás e Fluminense, por exemplo, brigam pela vaga na Libertadores. O time goiano depende apenas de uma vitória sobre o Flamengo, em Volta Redonda, para se classificar. Já a equipe carioca precisa ganhar do Juventude, no Rio, e ainda torcer por uma derrota do Palmeiras se quiser se garantir já. A briga também está acirrada na luta contra o rebaixamento. O lanterna Brasiliense recebe o Figueirense, no Distrito Federal, e pode cair mesmo que ganhe seu jogo. Mesma situação vive o Paysandu, que vai até Curitiba para enfrentar o Atlético-PR. Já o Atlético-MG luta para continuar sua recuperação e ainda manter chances de ficar na primeira divisão. Mas só a vitória sobre o Vasco, em Belo Horizonte, garante sua sobrevivência. Enquanto isso, São Caetano e Coritiba fazem, no ABC paulista, um confronto direto entre ameaçados pelo rebaixamento. Nos outros dois jogos da rodada, a disputa é por uma vaga na Copa Sul-Americana. Já garantido, o Cruzeiro vai a Curitiba para enfrentar o Paraná, que ainda precisa de mais um empate. E o Fortaleza recebe o São Paulo, num confronto direto pela classificação para o torneio internacional. Assim, os estádios devem receber grande público neste domingo e o torcedor terá emoção em todas as partidas da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, chegou a hora da decisão.