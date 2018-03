Campeão cearense pode sair amanhã Fortaleza e Ceará decidem neste sábado, às 20h30, no estádio Castelão, o segundo turno do Campeonato Cearense. O Fortaleza foi campeão do primeiro turno e caso conquiste também o segundo turno ficará com o título estadual. Ao Ceará resta ganhar a partida deste sábado e, assim, provocar a realização de dois novos jogos para definir o título cearense de 2004. No ano passado, o Fortaleza foi o campeão, o que o deixou em igualdade com o Ceará. Os dois têm 33 títulos estaduais cada um. Sob o comando do técnico Givanildo Oliveira, o Fortaleza tem como destaque o atacante Rinaldo. Já o Ceará é orientado por Lula Pereira, ex-treinador da Portuguesa e do Flamengo, e conta com os gols do atacante Sérgio Alves. O Fortaleza fez a melhor campanha do campeonato. Em 25 jogos, conseguiu 14 vitórias, 8 empates e 3 derrotas. Marcou 47 gols e sofreu 26. Já o Ceará somou 10 vitórias, 10 empates e 5 derrotas - 38 gols pró e 27 contra.