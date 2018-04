Campeão com a sub-20, Romário é relacionado no Inter

Por conta da desgastante viagem ao Equador, onde o Inter só empatou com o Emelec na estreia na Copa Libertadores, os titulares serão poupados nesta fase do Gauchão. Contou ainda o fato de o jogo contra o Cruzeiro, no Beira-Rio, ser já neste sábado, já que o Grêmio, dono de melhor campanha, joga em Porto Alegre no domingo.

Nesta sexta-feira, o Inter B fez seu último treinamento. Após um trabalho recreativo em campo reduzido, os jogadores exercitaram cobranças de faltas e pênaltis. "Sabemos desta responsabilidade que nos foi dada. Vamos respeitar o nosso adversário, mas, dentro de casa, temos a obrigação de impor nosso jogo", afirmou o técnico do time, Enderson Moreira.

Entre os relacionados para o jogo, destaque para o zagueiro Romário, reserva do Brasil na campanha do título do Sul-Americano Sub-20, no Peru. Ele deve começar como titular contra o Cruzeiro. O jovem Marquinhos, uma das maiores esperanças da base colorada, também foi relacionado.