Campeão com Ituano, lateral Dener vai para o Coritiba

CURITIBA - Depois de cair nas semifinais do Campeonato Paranaense, o Coritiba se reforça para não fazer feio no Brasileirão. E entre os primeiros contratados está um campeão: o lateral-esquerdo Dener, que venceu o Paulistão com o Ituano, principal surpresa do primeiro semestre.

"Nós conseguimos um título histórico para a cidade, e aqui no Coritiba eu venho com esse intuito de ajudar a conseguir títulos", garantiu o atleta, confirmado como reforço na quinta-feira à noite.

Além dele, o Coritiba também anunciou a contratação do zagueiro Welinton, bastante criticado pela sua passagem pelo Flamengo, e o lateral-direito Reginaldo, um dos destaques do Maringá, vice-campeão paranaense.

"As portas se abriram para o Coritiba e eu não pensei duas vezes, porque é um grande clube e a oportunidade de trabalho aqui é muito boa. Quero mostrar meu trabalho aqui e ajudar o Coritiba a almejar o lugar que ele merece", destacou Welinton.