Campeão da B2 só sai na última rodada O campeão e o vice paulista da Série B2, quinta divisão, serão conhecidos somente na última rodada de classificação, no próximo final de semana. A primeira vaga de acesso é do líder Jalesense, com 27 pontos, enquanto Águas de Lindóia, vice-líder com 25, e Grêmio Barueri, terceiro colocado, com 24 pontos, brigam pela segunda vaga. O Águas de Lindóia venceu o Pirassununguense fora de casa por 2 a 1 , enquanto o Grêmio Barueri, também fora, venceu o Joseense, por 1 a 0. No sábado, o Jalesense tinha vencido o Itararé, por 3 a 0. Só cumprindo tabela, o Serra Negra foi goleado em casa pelo Elosport por 4 a 1. Na última rodada, o Águas de Lindóia precisa vencer o líder Jalesense para ficar com a segunda vaga no acesso. O Barueri tem jogo fácil em casa contra o Serra Negra. Resultados da rodada: Jalesense 3 X 0 Itararé, Joseense 0 X 1 Grêmio Barueri, Pirassununguense 1 X 2 Águas de Lindóia e Serra Negra 1 X 4 Elosport. Classificação: 1)Jalesense 27 pontos; 2) Águas de Lindóia 25; 3) Grêmio Barueri 24; 4) Elosport 17; 5) Itararé 15; 6) Joseense 13; 7) Pirassununguense 11; 8)Serra Negra 10.