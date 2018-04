Campeão da Copa 1998, técnico Laurent Blanc diz admirar a seleção brasileira

CLAIREFONTAINE, França - A dois dias do amistoso com o Brasil, o treinador da seleção francesa, Laurent Blanc, expressou na segunda-feira sua admiração pelo futebol brasileiro.

"A meu ver, é uma das duas melhores seleções do mundo", ao lado da Espanha, opinou Blanc depois de recepcionar a seleção francesa no centro de treinamento de Clairefontaine.

"O Brasil é a prova máxima. É fácil encontrar motivação quando vamos jogar contra eles, se bem que uma partida como essa teria merecido uma preparação mais longa e cuidadosa", disse.

A França tem o privilégio de estar há 18 anos invicta diante do Brasil, tendo como momentos culminantes as vitórias nas Copas de 1998 e 2006, sem esquecer a de 1986, que ainda estão na memória dos torcedores.

"Acho que devemos ser um dos países que mais irritou os brasileiros", reconheceu Blanc, acrescentando: "Eles vão jogar no Stade de France com a preocupação de apagar 1998" e a derrota de 3 x 0 sofrida diante da França na final da Copa daquele ano.

"O Brasil é a terra do futebol. Os brasileiros têm praticamente os melhores jogadores do mundo em todas as posições. Isso vai nos permitir avaliar nossas capacidades", analisou o treinador.

Posse. Para Laurent Blanc, a principal dificuldade de jogar contra a seleção brasileira está em manter a posse de bola.

"Eu digo sempre aos jogadores: procurem ficar com a bola mais que os adversários. Contra os brasileiros, isso é ainda mais difícil."

"É preciso primeiro tentar não perder a posse de bola, senão eles não a devolvem mais ou a devolvem tarde demais", advertiu o treinador, que não estava presente na final de 1998 por estar suspenso.

"Em 12 anos eu joguei contra eles duas vezes, com um empate e uma derrota. A primeira vez (0 x 2 em Paris em 1992), a gente não viu a cor da bola durante a partida inteira", ele recordou.

"Eles são difíceis de analisar. O novo técnico (Mano Menezes) estabeleceu uma linha de conduta com os jogadores jovens. Ao que tudo indica, está preparando a Copa de 2014", que acontecerá no Brasil, disse Blanc.

Para o amistoso da quarta-feira, Mano optou por convocar apenas jogadores que atuam fora do país, já que a temporada do futebol acaba de recomeçar no Brasil.