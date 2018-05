Campeão da Copa de 2010 receberá US$ 31 milhões

O campeão do Mundial receberá US$ 31 milhões, de um total de US$ 420 milhões que serão divididos entre os 32 países participantes. O valor é bem maior do que os US$ 261 milhões pagos na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha.

A seleção que for derrotada na decisão na Copa receberá US$ 25 milhões, enquanto o terceiro colocado ganhará US$ 21 milhões, contra 19 do país que ficar no quarto posto da competição.

Uma vaga nas quartas de final fará a seleção que obtiver o feito garantir US$ 15 milhões, enquanto quem chegar ao menos às oitavas de final já ganhará US$ 10 milhões. A mera participação na primeira fase valerá US$ 9 milhões para cada uma das 32 seleções na disputa.

Além da premiação pela simples participação, a Fifa também anunciou que cada país receberá 1 milhão de dólares apenas para se preparar para o evento.

Já para os clubes que cederem jogadores às seleções do Mundial a entidade reservará um total de 40 milhões de dólares, sendo que a gratificação por atleta participante será de 1,6 mil por dia. O pagamento começará a ser feito 15 dias antes do início da competição e vai até a data do fim da participação do respectivo jogador no Mundial.