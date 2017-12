Campeão da Copa do Brasil, Matheus Sales sonha com a Olimpíada

Na ponta do lápis, a conta mostra que Matheus Sales tem só sete jogos na carreira de jogador, sendo quatro pelo Brasileirão e outros três pela Copa do Brasil. O volante, entretanto, não tem do que reclamar. Em todas essas partidas pelo Palmeiras ele foi titular, inclusive na semifinal e nas duas partidas decisivas da Copa do Brasil.

Como a contratação de Jean, do Fluminense, até agora não vingou, o jovem de apenas 20 anos tem tudo para começar 2016 como titular do técnico Marcelo Oliveira. Matheus, entretanto, sonha mais longe e, apesar da pouca experiência, sonha em estar nos Jogos Olímpicos do Rio.

"2016 será meu primeiro ano de profissional, o ciclo da base encerrou e foi de muito aprendizado e vitórias. Espero me manter no grupo para as disputas das competições neste ano e vencer novas conquistas. Sonho um dia em ser convocado para a seleção. Quem sabe não consigo uma vaga na seleção olímpica? Mas tudo tem seu tempo e sempre vou trabalhar forte para crescer sempre mais profissionalmente", comentou ele em entrevista ao site do Palmeiras.

A briga por uma vaga no meio-campo da seleção que estará nos Jogos do Rio-2016, entretanto, é encerrada. Na lista de convocáveis do técnico Dunga aparecem nomes como Fred (do Shakhtar Donetsk, jogou a Copa América), Lucas Silva (atualmente no Olympique de Marselha, mas pertence ao Real Madrid), Rodrigo Caio (São Paulo) e Walace (Grêmio). Só três deles deverão ir à Olimpíada.