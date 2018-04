Campeão da Libertadores pelo Palmeiras, Euller avisa: 'Nem tudo está perdido'

De passagem pela capital paulista, o ex-atacante Euller, do Palmeiras, visitou a estrutura do clube nos últimos dias e deixou um recado de alento para a torcida depois da eliminação na Copa Libertadores para o Barcelona, do Equador. O campeão do torneio pelo Alviverde em 1999 afirmou que o clube precisa ter calma para terminar a temporada bem e não ser abalado pelos maus resultados.

"Não foi o ano que o Palmeiras esperava, mas também não pode achar que tudo está perdido. O Cuca é um grande treinador e a wstrutura do Palmeiras é fantástica. Se não ganhou esse ano, certamente vai ganhar ano que vem, pois o clube tem pensado com organização a curto, médio e longo prazo", afirmou.

O ex-jogador atualmente mora em Belo Horizonte e veio para São Paulo para visitar o centro de treinamento e fazer compras na Academia Store, rede de lojas oficiais do clube. Euller teve uma passagem marcante pelo clube. O ex-atacante chegou em 1997, foi vice-campeão brasileiro e depois retornou em 1999 para faturar o inédito título da Copa Libertadores - inclusive, marcou gol na decisão por pênaltis contra o Deportivo Cali, da Colômbia.

Agora ele se prepara para continuar a carreira no mundo do futebol. "Estou com alguns projetos ligados ao futebol. Já conclui os cursos de qualificação para treinador, e agora quero completar os estágios com alguns técnicos. É o que eu quero para o momento", disse.