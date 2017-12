Campeão da Libertadores terá prêmio dobrado

MOSCOU – A partir de 2018, o campeão da Taça Libertadores da América terá uma premiação reforçada. A Conmebol decidiu duplicar o valor do prêmio dado ao vencedor, passando de US$ 3 milhões para US$ 6 milhões.

+ Grêmio volta a superar o Lanús e é tricampeão da Libertadores

A decisão foi tomada enquanto, nos EUA, testemunhas numa corte de Nova Iorque revelam como o torneio de clubes mais importante do continente foi insistentemente alvo de fraude e corrupção por parte dos cartolas. Para algumas das edições da competição, os dirigentes levaram mais propinas que os próprios clubes que disputaram os jogos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Conmebol, porém, estipulou que o aumento do dinheiro para o campeão ocorrerá a partir do ano que vem e que o Grêmio, que acaba de levantar o troféu, não se beneficiará do novo valor.

+ Renato Gaúcho 'decreta' feriado em Porto Alegre após título do Grêmio

Se a decisão da Conmebol foi de ampliar os ganhos para os clubes, a entidade adiou uma decisão de transformar o torneio e ter uma final única, seguindo o mesmo padrão da Liga dos Campeões da Europa.

A proposta de ter um só jogo, disputado inclusive em Miami ou em outra grande cidade, era do presidente da entidade, Alejandro Domingues.

+ Mais de 20 mil comemoram o título da Libertadores na Arena Grêmio

A CBF e outros países, porém, pediram para que o tema envolvesse maiores discussões e que uma decisão fosse tomada apenas em 2018. Se ela for aprovada, passaria a valer apenas para as edições de 2019 ou 2020.