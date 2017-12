Campeão da Liga dos Campeões da Ásia receber à CAS contra suspensão

Excluído da Liga dos Campeões da Ásia, onde tentaria o bicampeonato, o Jeonbuk Hyundai Motors apresentou recurso à Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra a suspensão que lhe foi imposta há duas semanas pela Confederação Asiática de Futebol (AFC, na sigla em inglês).

De acordo com a CAS, o Jeonbuk Hyundai entrou com uma apelação urgente, que será julgada até o próximo dia 3 de fevereiro, a tempo de o clube ser inscrito na Liga, caso tenha sucesso na corte suíça.

O Painel de Controle de Entrada da AFC definiu a punição ao Jeonbuk por conta da participação do clube em um esquema para "arranjar ou influenciar os resultados de partidas durante as temporadas de 2013 e 2014 do Campeonato Sul-Coreano", conforme explicou a entidade em comunicado no último dia 18.

Com isso, o Jeonbuk foi retirado da próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia. O sul-coreano Jeju United herdou a vaga da equipe no Grupo H do torneio, enquanto o Ulsan Hyundai fica com o lugar do Jeju nos playoffs preliminares.

O Jeonbuk conquistou a edição de 2016 da Liga dos Campeões da Ásia ao derrotar na final o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 3 a 2 no placar agregado - vitória por 2 a 1 no primeiro jogo e empate por 1 a 1 no segundo. O título lhe deu uma vaga no Mundial de Clubes, em que caiu na estreia para o América do México e ficou com o quinto lugar ao vencer o Mamelodi Sundowns.