Campeão da Série A2 sai neste sábado Depois de exatos 63 dias, finalmente será conhecido o vencedor do Campeonato Paulista da Série A2. Oeste e Atlético Sorocaba se enfrentam neste sábado, às 15 horas, no estádio Ideonor Picardi Semeghini, em Itápolis, em busca do inédito acesso. Os dois times jamais participaram da elite paulista. O campeão vai subir automaticamente, enquanto ao vice-campeão restará a chance de disputar a Repescagem com o Botafogo, de Ribeirão Preto, penúltimo colocado da Série A1. Como tem a vantagem de jogar por dois empates, o time da casa precisa de um novo placar de igualdade para ficar com o título, uma vez que na primeira partida, em Sorocaba, houve empate por 1 a 1. O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. O Oeste chega para a decisão com a melhor campanha em toda a competição. Em 17 partidas realizadas, conquistou 11 vitórias, nove empates e sofreu apenas duas derrotas. Marcou 31 gols e sofreu apenas 17. O adversário desta tarde também tem campanha invejável na Série A-2. Nos mesmos 17 jogos, venceu nove, empatou seis e também perdeu duas. Assim como o time de Itápolis, balançou as redes em 31 oportunidades, mas sofreu 23 gols. Mesmo com boa campanha, o técnico Roberto Fonseca está preocupado com seu time. Sem poder contar com Marcinho, expulso, o treinador ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Vágner e o atacante Joilson, que reclamam de dores musculares. Se não reunirem condições de jogo, Júnior e Ricardo serão os substitutos. No Atlético Sorocaba, a necessidade da vitória é contrastada com a possível ausência do atacante Ricardo Xavier, artilheiro da competição com 12 gols, ao lado de Clóvis, da Francana. O jogador sente dores no músculo adutor da coxa e pode ser o principal desfalque para a grande final. Caso não jogue, o veterano Nílson, ex-Corinthians, Grêmio e Vasco, pode ser a solução. Certo, mesmo, são as ausências do zagueiro Márcio Rocha e do volante Fábio Garcia, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em seus lugares devem entrar Adelmo e Dedé, respectivamente. Em compensação, Martins poderá contar com o retorno do goleiro Uanderson, que cumpriu suspensão.