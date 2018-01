Campeão da Série B, Marcelo Cabo renova com o Atlético-GO

Se o Vasco, terceiro colocado da Série B, não ficou satisfeito com o resultado e demitiu o técnico Jorginho, o Atlético Goianiense não tem o que reclamar do trabalho de Marcelo Cabo. Campeão da Série B e com vaga garantida na primeira divisão nacional do ano que vem, o time de Goiânia anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do técnico.

Cabo, que chegou ao comando do time goiano antes do início da Série B, renovou seu contrato até o fim da temporada 2017. Além de comandar o time na Série A, ele estará no Campeonato Goiano e na Copa do Brasil, competição na qual o Atlético-GO estreia nas oitavas de final exatamente por ter sido campeão da Série B.

O treinador tem 49 anos e, além de clubes pequenos do Rio e do interior de Minas, treinou o Ceará em 2015. Seu grande trabalho foi no Atlético-GO, conquistando 22 vitórias e 10 empates em 38 jogos. Foram só seis derrotas pelo time.