Campeão de 98 pede demissão na França Didier Deschamps, capitão da seleção francesa campeã mundial em 1998, não agüentou a pressão dos maus resultados e pediu demissão, nesta segunda-feira, do cargo de treinador do Monaco. A derrota em casa para o Rennes, por 2 a 0, neste domingo, foi a gota d´água. ?É uma pena. Sua decisão foi a de ir embora. É uma surpresa, já que tínhamos planos de manter o Monaco entre os melhores da França. Foi uma decisão pessoal?, disse o presidente do clube, Michel Pastor, em entrevista coletiva. Com a derrota, o Monaco caiu para a 15.ª colocação no campeonato nacional, com apenas sete pontos em sete jogos. Além disso, a equipe, vice-campeã da Liga dos Campeões na temporada 2003/2004, foi eliminada da edição deste ano para o Betis, da Espanha.