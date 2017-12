Campeão de Rondônia quer surpreender O jogo entre o União Cacoalense e o Guarani de Campinas, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Aglair Tonelli, em Rondônia, pela primeira fase da Copa do Brasil, transformou a rotina da cidade de Cacoal. Os 5 mil ingressos para o jogo já estão esgotados. O torcedor que comprou ingressos antecipados até 10 de fevereiro pagou R$ 10,00. Depois disso, só por R$ 15,00. Na tarde desta terça-feira, a delegação do time paulista deixou a concentração no Hotel Fazenda Bianchini, a aproximadamente 20 km de Cacoal, para uma audiência com a prefeita da cidade, Suely Aragão (PMDB), no Palácio do Café. Campeão estadual de 2003, o União Cacoalense estão empenhado em garantir pelo menos um empate. Se não perder por diferença de dois gols, fará o jogo da volta, dia 3 de março, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. De acordo com o técnico do União Cacoalense, o baiano Yonai da Luz, a média de idade da equipe é de 22 anos. O time conta, no entanto, com jogadores com alguma experiência no futebol do Sul do país. O goleiro Júlio César, por exemplo, já passou pelo Grêmio de Maringá-PR. O zagueiro Silvão jogou no Matsubara-PR e o meia-atacante Jardel foi formado nas divisões de base da Ponte Preta e atuou como profissional no Figueirense-SC. O principal destaque do time é o ala-esquerda Andrade. Segundo Yonai ele é a maior opção para os contra-ataques em velocidade. Além disso, possui chute forte de média distância. O atleta é considerado uma revelação o treinador pretende, inclusive, indicar seu nome à comissão técnica do Guarani para ?observação?. Apesar de admitir o favoritismo do time paulista, oYonai garante que seu time não vai apenas se defender. ?Não gosto de jogar retrancado?, avisa.