Campeão de Rondônia vai jogar desfalcado O lateral Da Costa e o zagueiro Simono, contundidos, são as dúvidas do técnico Ionay da Luz, do União Cacoalense, para o jogo desta quarta-feira contra o Guarani, em Campinas, pela partida de volta da primeira fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto, o campeão rondoniense de 2003, empatou em casa, por 1 a 1. Para continuar no torneio, o time precisa vencer ou empatar, marcando no mínino dois gols. A delegação do Cacoalense chegou segunda-feira a Campinas. O volante Zezinho, que foi expulso no jogo de ida, será substituído por Marialvo. Caso Da Costa não possa mesmo atuar, Régis vai ser escalado no setor. Wanderson será o eventual substituto de Simono O treinador manterá esquema de jogo 4-4-2 utilizado na partida de ida. Da Luz considera o Guarani um time de base jovem, mas "somente é favorito porque vai jogar em casa com o apoio de sua torcida", diz.