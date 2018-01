Campeão do Interior: Guará e Noroeste empatam 1.ª final Guaratinguetá e Noroeste empataram por 1 a 1, na primeira partida da decisão do título de Campeão do Interior, na tarde deste sábado. O jogo foi disputado no Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá. Com isso, no próximo sábado, o Noroeste joga em casa por outro empate para ser campeão. O Guaratinguetá precisa de uma vitória simples. Jogando em casa, o Guaratinguetá ditou o ritmo de jogo desde o primeiro minuto. Com ataques pelos lados do campo, o time mandante assustou o gol de Fabiano. Em sua primeira chance clara, aos 13 minutos, Dinei recebeu cruzamento de Ale e completou para o fundo das redes, abrindo o placar. Dois minutos depois, em violenta cobrança de falta, Otacílio Neto colocou a bola no ângulo e empatou a partida. O Noroeste voltou para o segundo tempo apostando nos contra-ataques. No mais perigoso deles, Edno recebeu dentro da área e bateu, forçando Edson Bastos a realizar boa defesa. Após o lance, a partida ficou morna, com as equipes errando passes e, consequentemente, não chegando com perigo ao gol adversário. O time de Bauru ainda chegou com perigo mais uma vez, mas Edson Bastos fez duas grandes defesas em chutes de Otacílio e Vandinho. GUARATINGUETÁ 1 X 1 NOROESTE Guaratinguetá - Edson Bastos; Alex Silva (Michel), Odirlei , Rafael Pedro e Leandro Smith; Tobi, Magal, Ale e Célio (Nenê); Dinei (Laécio) e Vandinho. Técnico: Márcio Araújo. Noroeste - Fabiano; Bonfim , Toninho e Fábio; Márcio Gabriel, Deda, Hernani , Luciano Bebê (Márcio Egídio) e Edno (Neílton); Leandrinho (Vandinho) e Otacílio Neto. Técnico: Pintado. Gols - Dinei, aos 13, e Otacílio Neto, aos 15 minutos do primeiro tempo. Árbitro - Luís Flávio de Oliveira. Público e renda - Não disponíveis. Local - Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP).