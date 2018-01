Campeão do mundo receberá U$ 18,7 mi A seleção que conquistar o título da Copa do mundo da Alemanha em 2006, vai receber um prêmio de U$ 18,73 milhões, segundo anúncio feito nesta terça-feira pela Fifa. O secretário-geral da Fifa, o suíço Urs Linsi, revelou ainda que cada uma das 32 seleções participantes vão receber U$ 765 mil, que serão pagos imediatamente depois do sorteio, marcado para o dia 9 de dezembro. As equipes receberão U$ 5,3 milhões pela participação na primeira fase da Copa. O prêmio vai aumentando na medida em que a equipe vai passando de fases.