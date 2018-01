Campeão do outono, Bayern pega Borussia Depois de levar o título do primeiro turno da Bundesliga com uma rodada de antecedência, o Bayern de Munique visita neste sábado Dortmund para reviver o clássico mais importante do futebol alemão nos anos 90. A equipe de Zé Roberto e Lúcio quer manter a vantagem de 4 pontos para o Hamburgo, vice-líder. Stuttgart e Schalke fazem o outro jogo importante deste sábado.