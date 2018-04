Campeão em 2009, Daniel Alves pede apoio do torcedor

SÃO PAULO - Campeão com Dunga na Copa das Confederações de 2009, realizada na África do Sul, o lateral-direito Daniel Alves demonstrou estar ansioso para disputar novamente a competição, que acontecerá no Brasil entre os dias 15 e 30 de junho.

"Só o fato de estar sendo chamado para servir a seleção e o fato de a competição ser no Brasil tem um sabor totalmente diferente de todos os outros", disse o lateral do Barcelona, por meio de sua assessoria de imprensa.

O jogador considerou que a competição, espécie de evento-teste da Fifa para a Copa do Mundo, também vai servir para demonstrar as verdadeiras chances do Brasil para a Copa de 2014. "A gente espera conseguir fazer uma boa competição, conseguir dar uma boa imagem, porque no final é uma preparação para uma Copa do Mundo".

Com 63 jogos pela seleção, o lateral-direito ainda fez um apelo para que a torcida ajude o time. "A seleção é uma coisa de todos os brasileiros. Cada torcedor, cada pessoa que for ao estádio, tem que ir com a responsabilidade de que a Copa é nossa", disse. Assim como fez Felipão na entrevista coletiva concedida logo após a convocação, o atleta pediu ainda que o torcedor brasileiro esqueça as rivalidades regionais. "Entendam que quem está em campo é seleção brasileira e não jogador de times. Naquele momento, a paixão e o fanatismo que tem pelo clube tem que deixar de lado."