Campeão estréia hoje na Libertadores O Once Caldas, atual campeão da Libertadores, estréia nesta quinta-feira contra o San Lorenzo, da Argentina, pelo grupo 7, em Manizales, na Colômbia. A equipe colombiana decidiu doar 5% da renda de seus jogos na primeira fase da competição para o ex-técnico Montoya, que se recupera de operação depois de ter sido assaltado e baleado no fim de 2004. No grupo 2 (o mesmo do Santos), Danubio e LDU, do Equador, se enfrentam em Montevidéu, no Uruguai. O treinador da equipe da casa, Gerardo Pelusso, afirmou que seu time é "o patinho feio" do grupo. E no México, pelo grupo 8 (que tem Boca e Sporting Cristal) o Pachuca recebe os equatorianos do Deportivo Cuenca.