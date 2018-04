Campeão inglês, Leicester inicia pré-temporada com vitória em amistoso

O Leicester, principal surpresa na temporada passada ao conquistar a inédita taça do Campeonato Inglês, fez nesta terça-feira o primeiro amistoso de olho na defesa do título nacional. Com um time bastante modificado em relação ao que foi campeão da edição 2015/2016 da Premier League, venceu o Oxford United, da terceira divisão, de virada, por 2 a 1, no Kassam Stadium, em Oxford.

O Oxford abriu o marcador aos 13 minutos do primeiro tempo, com Christopher Maguire. O Leicester reagiu e conseguiu igualar o marcador aos 28, com o atacante Gray. A virada veio na etapa final aos 23 minutos, com Schlupp.

Os principais desfalques do Leicester foram o austríaco Fucks e o inglês Jamie Vardy, que disputaram a Eurocopa e ainda estão de férias. Dos principais atletas do atuais campeões ingleses, apenas o argelino Mahrez entrou em campo.

Os novos contratados entraram no segundo tempo: o goleiro Zieler, que veio do Hannover 96, o zagueiro Hernandez, que chegou do Sporting Gijón, o atacante Lawrence, contratado do Cardiff City, e o principal reforço da temporada, o atacante Ahmed Musa, nigeriano que veio do CSKA.

No sábado, o Leicester enfrenta o Celtic, em Glasgow, na Escócia, em outro amistoso desta pré-temporada, este válido pela International Champions Cup, que conta também com a presença de Paris Saint-Germain e Barcelona.

OUTROS JOGOS - Também nesta terça-feira aconteceram outros amistosos pela Europa. O Zenit derrotou o Monaco por 3 a 1, de virada, com gols de Djordjevic (dois) e Kerzhakov. Radamel Falcao havia aberto o marcador.

O placar que mais chamou a atenção do dia foi a vitória de 13 a 0 do Schalke 04 sobre o DSC Wanne-Eickel. Huntelaar foi o principal destaque da partida, com três gols. Di Santo, Riether, Sam, Tekpetey e Embolo marcaram dois. E Choupo-Moting completou o massacre.

O Wolfsburg ficou no empate por 3 a 3 com o Basel. Marcel Schaefer, Max Kruse e Leandro Putaro marcaram para os alemães, Marc Janko, Daniel Hoeegh e Mohamed Elyonoussi balançaram as redes para os suíços. O Betis venceu o Middlesbrough por 2 a 1, com gols de Daniel Ceballos e Ruben Castro. Jordan Rhodes descontou.