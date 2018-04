Campeão, Manchester City domina seleção do Inglês com cinco jogadores

Campeão nacional antecipadamente, em conquista que foi assegurada no último fim de semana, o Manchester City teve o seu domínio da temporada reconhecido nesta quarta-feira, quando foi divulgada a seleção do Campeonato Inglês tendo cinco dos 11 jogadores da formação ideal.

Os argentinos Sergio Aguero e Nicolas Otamendi, o belga Kevin De Bruyne, o espanhol David Silva e o inglês Kyle Walker são os jogadores do Manchester City que compõem o time, que foi definido através de votação realizada pela Associação de Jogadores Profissionais, premiando a equipe que foi campeã com cinco rodadas de antecedência.

O Tottenham foi o segundo time mais lembrado ao eleger três jogadores: Harry Kane, o dinamarquês Christian Eriksen e o belga Jan Vertonghen. O espanhol David de Gea, do Manchester United, Marcos Alonso, do Chelsea e também espanhol, e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, completam o time.

Assim, o time do Campeonato Inglês na temporada 2017/2018 tem a seguinte formação: David De Gea; Kyle Walker, Jan Vertonghen, Nicolas Otamendi e Marcos Alonso; David Silva, Kevin De Bruyne e Christian Eriksen; Harry Kane, Mohamed Salah e Sergio Aguero.